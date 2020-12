Via Lanzalone, scene di degrado: i lettori segnalano disagi

Le fotografie sono inequivocabili: i cartoni sono adagiati sulle panchine e formano un giaciglio, un letto improvvisato. Ai piedi della panchina ci sono vaschette monouso e avanzi di cibo. I residenti denunciano.

I dettagli

Siamo nel rione Carmine, in via Lanzalone, a poche centinaia di metri dal sit-in di protesta che fu inscenato da manifestanti, nei pressi dell'abitazione del governatore De Luca. Il giaciglio improvvisato prende forma ai piedi della scalinata che collega la parte alta del rione alle strade più trafficate. Urge l'intervento dell'amministrazione comunale per restituire decoro alla zona.

