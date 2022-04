Inciviltà e mancata manutenzione a Salerno città: pioggia di segnalazioni

Da via Ligea, a via Schiavone, passando via Lanzalone fino al nuovo Trincerone: Salerno è ostaggio di abbandono e inciviltà. Lo dimostrano, purtroppo, gli scatti e le denunce dei nostri lettori. Rifiuti non raccolti e manutenzione carente, purtroppo, da nord a sud della città.

Inoltre, come già denunciato dall'opposizione, allagamenti e disagi stanno caratterizzando la nuova piazzetta del Trincerone Est. Inoltre, da giorni, completamente al buio alcune strade attigue allo stadio Vestuti, come via Cacciatore, a tutto rischio dei passanti che, nelle ore serali, sono costretti a brancolare nel buio. L'auspicio è che il Comune provveda a ripulire le zone deturpate dai vandali e effettui la manutenzione ordinaria delle strade, garantendo l'efficienza della pubblica illuminazione nei quartieri.