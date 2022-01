Via Nizza, la protesta: "Escrementi di cani in strada e nessuno rimuove"

"Escrementi in strada e nessuno li rimuove". La protesta-segnalazione giunge alla redazione di Salerno Today.

Lo scenario

Siamo in via Nizza, in pieno centro cittadino, ed i residenti sono esasperati. I cani lasciano i propri escrementi, i padroni non rimuovono. Protestano molti negozianti: l'immagine che pubblichiano documenta i disagi nei pressi di alcune attività commerciali.