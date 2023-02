A due passi dall'istituto alberghiero di via Urbano II, a Salerno centro, giacciono sull'asfalto i resti di un topo morto. Precarie e preoccupanti, le condizioni igienico-sanitarie del quartiere: urgente, dunque, una ripulitura della zona, come richiesto a gran voce dai residenti e non solo. Tanta amarezza.