Allarme degrado: marciapiede pericoloso in via Torrione, erba alta e clochard abbandonato nel Parco dell'Irno

Continuano ad arrivare segnalazioni di degrado a Salerno. Come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella, il lungo marciapiede di via Torrione (che collega il quartiere con Corso Garibaldi) è in gran parte sconnesso. In questa situazione, i pedoni non riescono a passeggiare in sicurezza. C’è apprensione soprattutto per gli anziani e le famiglie con le carrozzine.

Il parco abbandonato

Incuria e abbandono anche all’interno del Parco dell’Irno (ex Salid) dove l’erba continua a crescere e a non essere potata; i cestini non vengono svuotati da tempo e un clochard ormai vive nell’area verde dormendo su una panchina. L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione del Comune intervengano per ripristinare pulizia e ordine anche in queste zone del capoluogo.