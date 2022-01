Dal Carmine al centro storico: l'inciviltà incombe a Salerno

Un grosso ramo in strada, "addobbato" con rifiuti vari da incivii senza scrupoli. A segnalare lo scempio, di fronte all'isola pedonale della clinica Tortrella, la presidente del comitato di quartiere San Francesco, Laura Vitale. "Chi lo dovrà togliere? - si chiede la Vitale- Il forte vento che c'è stato nel periodo scorso lo ha fatto arrivare lì. Adesso la gente incivile, vi getta anche l'immondizia sopra".

La denuncia

Intanto, a lamentare i rifiuti depositati ogni sera in vicolo Guaiferio, un altro cittadino che ha sottolineato come la strada della Salerno antica venga quotidianamente "deturpata dalla negligenza dei bei ristoranti che affacciano su via Roma".