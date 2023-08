Salerno "tappezzata" di escrementi, i proprietari dei cani: "Impossibile usare i cestini appositi, non li svuotano!"

"Da oggi, anche noi lasceremo le deiezioni canine sul marciapiede". Lo hanno scritto alla nostra redazione, provocatoriamente, alcuni lettori residenti in zona stadio Vestuti che, "per l'ultima volta", come da loro stesso stabilito, hanno riposto negli appositi contenitori gli escrementi del proprio amico di zampa. "In via Farao, il cestino è stracolmo e per infilare il sacchetto, per la conformazione del contenitore stesso, è necessario infilare la mano dentro la fessura: impossibile non venire in contatto con altre bustine piene, proprio perchè questi cestini non vengono svuotati. La strada è tappezzata di escrementi non raccolti: accade in via Farao, in via Cacciatore, in via Nizza e in via Memoli, come in tante altre zone cittadine. Difficile accusare i proprietari incivili però: da oggi diventiamo incivili anche noi perchè il Comune non ci lascia altra scelta".

Amaro, lo sfogo della famiglia salernitana che, come altri cittadini, continua a domandarsi come mai i cestini destinati alla raccolta delle deiezioni canine vengano svuotati tanto di rado. "Non avevano detto che ci sono dei sensori interni proprio per ripulirli non appena colmi? Sono per caso già guasti questi sensori?", chiede un altro residente di via Dalmazia. L'appello unanime, dunque, è quello di svuotare con più frequenza i cestini per le deiezioni canine, consentendo ai proprietari dei cani di usifruirne senza rischiare di esporsi a rischi igienico-sanitari.