"Deiezioni canine ed erbacce ovunque": la denuncia di un lettore di Cava de' Tirreni

Degrado e inciviltà in via Giuseppe Vitale, nella frazione Santa Lucia di Cava de’ Tirreni, dove un lettore ci segnala la presenza di erba alta e piena di deiezioni canine “opera dei tanti abitanti con i loro cuccioli vengono a spasso e non puliscono”. “Mancanza totale di rispetto per chi ci abita” denuncia il cittadino che ha scritto alla nostra redazione, che chiede pulizia di erbacce e cartelli di divieto delle deiezioni o perlomeno di installazione di cestini per le deiezioni”.