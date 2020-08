"Nessuna mi fa lo stesso effetto": ecco la scritta che deturpa Santa Teresa, si indaga

Deturpato il muro in marmo del Solarium di Santa Teresa, con scritte in vernice rossa e bianca. Ignoti, infatti, hanno pensato di realizzare uno sfregio in una della zone più frequentate della nostra città.

‘Nessuna mi fa lo stesso effetto’: si legge sul muro in questione. Accertamenti in corso, dunque, per risalire all'autore della scritta. Tanta amarezza tra cittadini e turisti, per il grave atto vandalico nel cuore della nostra città.