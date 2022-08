Disagi a Salerno: perdita d'acqua a Sant'Eustachio, rifiuti in via Calatafimi

Ancora disagi nei quartieri di Salerno. In via Calatafimi numero 1 rifiuti e foglie giacciono abbandonati sui marciapiedi da giorni vicino anche alle panchine. “Gli operatori ecologici non passano mai” è la denuncia di un lettore.

L'altra segnalazione

Un altro cittadino, invece, lamenta la presenza di una perdita d’acqua in via Quintino Di Vona, nel quartiere Sant’Eustachio: “E’ lì da almeno un anno”. L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione delle strade intervengano il prima possibile.