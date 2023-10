Disagi a bordo dei pullman: "Affollate e non puntuali le linee verso la Valle dell'Irno e non solo"

Altri disagi nel trasporto pubblico locale del nostro territorio, sulle linee 22 e 23, nonchè sulla linea 10 e sulla linea 8. Diversi lettori, infatti, segnalano ressa a bordo dei pullman, ritardi e corse saltate dei bus.

"Paghiamo il biglietto per viaggiare stretti come sardine e, nel peggiore dei casi, arrivare tardi al lavoro o non arrivare proprio", lamentano alcuni utenti che chiedono a Busitalia un incremento delle corse e il rispetto degli orari di quelle già esistenti.