Degrado e giacigli per clochard: disagi e proteste in via Torrione

Degrado e disagi in via Torrione. I residenti denunciano da giorni una situazione di difficoltà. Le fotografie documentano la situazione molto delicata: sporcizia, persone che dormono in strada, bisognose di aiuto.

I dettagli

Il fotoreporter Guglielmo Gambardella ha documentato quanto i residenti segnalano da giorni, attraverso le proprie denunce. Ci sono cartelli stradali e di "inizio cantiere" divelti, abiti dismessi, materassi utilizzati come giaciglio, transenne rotte. Urge l'intervento dell'amministrazione comunale, attraverso il personale preposto.