Disservizi alle poste, rispedito a casa dopo una fila di quasi due ore: "Inaccettabile"

Disservizi alle poste di via Nicola Aversano di Salerno. È quanto denuncia un cittadino del Comitato San Francesco, giunto presso l'ufficio postale intorno alle 17.30 per espletare alcune commissioni urgenti dopo aver lasciato la madre anziana sola a casa.

Il fatto

"Avevo circa sette-otto persone davanti a me - racconta il cittadino - ma dopo mezz'ora mi sono reso conto che le operazioni andavano a rilento. Ho deciso di aspettare comunque perché mi trovavo già lì. Il problema è che alle 19.15, nonostante fossimo in sette, siamo stati cacciati via dal direttore. Morale della favola: un'ora e quarantacinque di attesa senza ricevere il servizio". "Non riesco a capire come possano accadere certe cose - aggiunge il cittadino - e credo che si debba agire per modificare le modalità di accesso. È inaccettabile che dopo una così lunga attesa non si possa accedere al servizio. Se prendo un ticket alle 17.30 non puoi buttarmi fuori alle 19.15".