Ressa sui bus e ritardi delle linee: disagi per gli studenti salernitani

Disagi e disservizi sul fronte trasporti pubblici, per gli studenti salernitani: tanti i ragazzi che stanno segnalando ressa sui bus e ritardi delle linee che comportano loro non pochi problemi, sia in termini di sicurezza sanitaria, riguardo agli assembramenti che favoriscono il Covid, che in termini di puntualità a scuola.

Accorato, dunque, l'appello degli alunni affinchè vengano incrementate le corse del trasporto locale.