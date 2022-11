Buio in città, salernitani infuriati per l'illuminazione assente

A rischio la sicurezza ed anche l'incolumità dei cittadini, in diverse zone di Salerno, dove, da giorni, è assente l'illuminazione pubblica. Strade al buio e disagi per i residenti che, talvolta, rischiano anche di cadere al suolo e ferirsi, vista la condizione di visibilità.

Le segnalazioni

In particolare, via Nizza, via Marino Paglia, come denunciato dal Comitato di quartiere San Francesco, ed anche via Alemagna e via Palestro, risultano prive di lampioni funzionanti: accorato, l'appello al Comune affinchè venga ripristinato il servizio.