Rifiuti di ogni genere giacciono abbandonati ormai da tempo in via Bellini

Una discarica a cielo aperto viene segnalata alla nostra redazione in via Bellini a Bellizzi. Rifiuti di ogni genere (materassi, sedie in legno, cartoni ecc…) giacciono abbandonati sotto alle intemperie ormai da tantissimo tempo.

Per questo un nostro lettore chiede l’intervento degli addetti alla raccolta affinchè bonifichino l’intera area in tempi rapidi.