“I già rari interventi di pulizia della zona ignorano completamente la presenza dei molti rifiuti” ci segnala un lettore. L’auspicio è che i rifiuti vengano rimossi in tempi rapidi dagli addetti alla raccolta.

Una discarica a cielo aperto è presente da mesi tra Galleria Mediterranea e Happy Casa nel pieno della zona commerciale di via San Leonardo, a Salerno.

Discarica a cielo aperto in via San Leonardo: "Perchè non rimuovono i rifiuti?"