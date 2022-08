Poste, disservizi a San Giovanni a Piro e Scario: la segnalazione

Da venerdì 12 agosto, gli ATM di Posta e BCC non funzionano a San Giovanni a Piro e a Scario, arrecando un grave disservizio a cittadini residenti e vacanzieri presenti sul territorio costretti a recarsi a Policastro per effettuare un prelievo di denaro contante. Per tale ragione il gruppo d’opposizione Liberi di Scegliere si è attivato per risolvere la problematica. "Il Responsabile di zona di Poste ha garantito il ripristino del servizio entro le ore 14,00 di oggi. A causare lo stop, la mancata consegna da parte del furgone porta-valori in diversi comuni del Golfo. - si legge sulla nota del gruppo di opposizione- Da segnalare in ogni caso il grave comportamento di Poste, con un solo operatore presente (al quale va il nostro ringraziamento) durante le due settimane centrali del mese di agosto".

Parla il consigliere Alberico Sorrentino

Per il tramite del Senatore Francesco Castiello, abbiamo segnalato il disservizio al Presidente della BCC dott. Lucibello. Lo sportello Bancomat di San Giovanni a Piro non funzionava a causa della mancanza di denaro contante, pertanto il servizio è stato ripristinato nella mattinata odierna. Gli ATM della BCC presenti nel Golfo (compreso quello di Scario) saranno ripristinati entro domani a causa di un problema tecnico.

Infine, il gruppo di minoranza Liberi di Scegliere ha esposto al presidente della BCC il disagio causato dall’apertura al pubblico dello sportello per due giorni a settimana nei mesi estivi. “Noi vogliamo fare turismo? Non andiamo da nessuna parte, chiosa Sorrentino, un territorio senza futuro, né presente. Svegliamoci", conclude Sorrentino.