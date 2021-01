Divelti i dissuasori in cemento posti all’ingresso dell’area trasformata in una pista

Vandali in azione nella zona di Episcopio, a Sarno: divelti i dissuasori in cemento posti all’ingresso dell’area trasformata in una pista.

Il fatto

Ritrovo per i runners, i ciclisti e gli sportivi, l'area, dunque, è stata presa di mira da incivili che hanno danneggiato i due pesanti dissuasori. Accertamenti in corso, per risalire all'identità dei responsabili.

Gallery