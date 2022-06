Dissuasori in via Botteghelle: ignoti tentano di rimuoverli

Sono stati installati pochi giorni fa, in via Botteghelle, per scongiurare la sosta selvaggia. Eppure qualcuno ha già pensato di rimuoverli, tentando di svitarli. Se gli incivili non demorderanno dal loro intento, dunque, avranno vita breve i dissuasori collocati nel centro storico.

La reazione

Davvero notevole, l'amarezza di residenti e commercianti che, ancora una volta, sono costretti a subire il vandalismo di chi non conosce senso civico, deturpando la città.

Foto di Antonio Capuano