"Dopo le transenne, ora topi e spazzatura": l'allarme dei residenti di Mariconda

Dopo il cedimento di numerosi rami appartenenti ad un albero che non viene potato da mesi, la situazione in via Calatafimi 5, nel quartiere Mariconda, non è affatto cambiata. Anzi.

La segnalazione

Nonostante le transenne messe dagli addetti alla pubblica incolumità tutto è rimasto uguale. “Aiutateci, non sappiamo più cosa fare – ci scrive un residente – Dopo aver transennato, l’area è totalmente abbandonata tra topi e spazzatura”.