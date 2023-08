"Aiuto, spacciano droga alla luce del sole in via Generale Adalgiso Amendola": la segnalazione

Da ormai 2 mesi in via Generale Adalgiso Amendola c'è un giro di spaccio di droga a "orario continuato". Lo segnala un lettore che ha notato dalle 11 e fino alle 15 e poi in serata, ogni giorno, loschi figuri che cedono stupefacente ad automobilisti, centauri e passanti.

L'appello

"Si aggirano dietro la chiesa del Sacro Cuore e nei pressi della piazza della stazione, fingendosi parcheggiatori abusivi, ma in realtà spacciano droga alla luce del sole", denuncia un residente che, intimorito dalla presenza dei pusher, lancia, attraverso la nostra testata, un appello alle forze dell'ordine: "Chiediamo un monitoraggio più attento in via Amendola e nei pressi di piazza Ferrovia: non ci sentiamo sicuri a casa nostra a causa del giro di spaccio che prosegue inosservato. Aiutateci".