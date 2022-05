Salerno, erba incolta a Piazza della Libertà e davanti all'ex tribunale

Continuano ad arrivarci segnalazioni di degrado e abbandono in città. Erba incolta nelle aiuole di Piazza della Libertà e davanti all’ex sede del tribunale, in Corso Garibaldi a Salerno.

La denuncia

“L’incuria non ha limiti nella nostra città che venta l’indebitamento più alto d’Italia a casa delle eccessive manutenzioni” ci scrive un cittadino. L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione del verde pubblico intervengano in tempi rapidi per ripristinare decoro e pulizia in molte aree del capoluogo