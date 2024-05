Erba alta e incuria in via Torrione: le segnalazioni dei cittadini

Allarme incuria in via Torrione. I residenti del quartiere chiedono un maggiore impegno da parte dell'amministrazione comunale per la manutenzione del verde urbano. "È indispensabile - spiega un cittadino - che l'amministrazione intervenga per ripristinare e mantenere le aree verdi della nostra città. Questa situazione di incuria non solo deturpa il paesaggio, ma riduce anche la qualità della vita di noi residenti".