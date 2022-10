Di nuovo erba alta sul lungomare, escrementi in strada su via Nizza e danni al Pinocchio: le segnalazioni

Di nuovo erba alta nelle aiuole del lungomare di Salerno: come ci segnalano alcuni lettori, decisamente preoccupanti risultano le condizioni igienico-sanitarie del centro cittadino, tra topi e insetti molesti che proliferano a causa dell'incuria in cui versa il verde il pubblico ed anche dell'inciviltà di chi abbandona resti di cibo in strada.

Nuove segnalazioni anche da via Nizza, dove c'è chi, in barba alle norme e al buon senso, continua ad abbandonare gli escrementi del proprio Fido e i rifiuti in modo incontrollato, a tutto danno del decoro e dell'igiene cittadini.

Infine, alcuni lettori ci segnalano diversi danni al parco Pinocchio, come il lampione rotto e non ancora riparato (foto in basso di Guglielmo Gambardella).