Erba alta, sporcizia e perdite di acqua: la città in stato di abbandono vista dai cittadini

Tante le segnalazioni dei cittadini che non smettono di denunciare lo stato di abbandono in cui versa la città di Salerno. Dagli spazi verdi, in cui l'erba è alta e non curata e avrebbe bisogno di intreventi immediati, per evitare il proliferare di topi e scarafaggi in vista delle belle giornate; alla mancata pulizia di strade e marciapiedi, fino alle perdite di acqua, con lo spreco di acqua pubblica e di un bene oggi sempre più prezioso.

Le segnalazioni

Da Mercatello viene segnalata una vera e propria "giungla", con l'erba alta che straborda dalle aiuole. Da una traversa della centralissima via Carmine, invece, viene denunciato il degrado di rifiuti non raccolti, buttati ai bordi della strada. Per finire con una perdita di acqua in piazza Alfano I, nel centro storico, a due passi dalla Cattedrale di Salerno. Ogni segnalazione è accompagnata dalla richiesta accorata di intervento del personale preposto, per restituire decoro e pulizia alla città.