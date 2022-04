Erba incolta e deiezioni canine non raccolte nei quartieri: le denunce dei lettori

Deiezioni canine davanti ai negozi in via Silvio Baratta, scarsa manutenzione in via Lungomare Colombo. E ancora erba incolta da via Leucosia (quartiere Mercatello) al centro di Salerno.

L'appello

Sono diverse le segnalazioni che continuano ad arrivare dai salernitani, che chiedono all’amministrazione comunale una maggiore attenzione sulla manutenzione, in particolare, del verde pubblico. Nei giorni scorsi è stata effettuata la consegna dei lavori per l’affidamento ponte per l’avvio delle manutenzioni per il taglio dell’erba sulle strade e nelle aiuole. L’auspicio è che tali interventi vengano effettuato il prima possibile.