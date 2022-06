Erba incolta e allarme insetti in via Zenone a Salerno: "Usata per le deiezioni canine"

Abbandono e degrado in via Zenone, a Salerno. Un cittadino segnala alla nostra redazione la presenza di erba e aiuole incolte, che vengono utilizzate per le deiezioni canine ed attirano insetti di vario genere, a partire da zanzare e blatte.

L'appello

L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione intervengano quanto prima anche in questa strada, molto frequentata dai salernitani.