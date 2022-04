Erba incolta da Mercatello al centro: "Non riusciamo neanche a raccogliere le deiezioni canine"

Erba incolta e alberi non potati da via Leucosia al centro di Salerno. A denunciarlo alla nostra redazione è una lettrice che si dice “indignata dal luogo in cui vive”. E spiega: “Una città in stato di abbandono totale, sporcizia ovunque, invivibile....però abbiamo Piazza della Libertà”. L’amarezza è tanta: “Non si possono neanche più raccogliere le deiezioni dei nostri cani in quanto impossibile farlo tra i broccoli e la scarola”.