Erba incolta e incuria nella piazza di Fuorni: l'amarezza dei residenti

Degrado e incuria nella piazza principale di Fuorni. Da mesi – ci segnala un lettore – le aiuole non vengono potate e col passare del tempo si stanno trasformando in un ricettacolo di rifiuti. Non solo. Ma l’intera piazza andrebbe ripulita e bonificata anche contro la presenza di blatte e topi. L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione intervengano quanto prima.