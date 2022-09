Erbacce davanti al plesso "Carlo Alberto Alemagna": la denuncia di un residente

A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, un residente di Torrione Alto ci segnala la presenza di erba incolta dinanzi il plesso “Carlo Alberto Alemagna”, facente parte dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II.

L'appello

“E’ indecoroso oltre che incivile, c’è chi, vedendo l’erba porta a far fare pipì ai cani” è la denuncia di un nostro lettore. Ma non finisce qui. Altre strade del quartiere sono invase dalle erbacce: via Gaetano Quagliariello, via Enrico Moscati, via Domenico Romagnano e via Palestro. L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione intervengano in queste strade per ripristinare decoro e pulizia.