Erba incolta in via Sichelgaita a Salerno, un residente: "Fra poco cresceranno i broccoli"

Erba incolta in via Principessa Sichelgaita a Salerno. A segnalarcelo un residente che ironizza: “Fra poco cresceranno i broccoli e nessuno fa niente”. L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione intervengano in tempi rapidi per ripristinare decoro e pulizia in una della strade principali del centro cittadino.