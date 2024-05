Esche avvelenate a Battipaglia: cagnolino ricoverato in gravi condizioni

Allarme esche avvelenate a Battipaglia: a divulgare a mezzo social l'avviso, "Batti la Ciotola".

"Ci segnalano esche avvelenate su via Olevano a Battipaglia. C'è già un cagnolino ricoverato in gravi condizioni per aver solo leccato l'osso esca - si legge sul post- Si tratta del Brodifacoum veleno che provoca la morte per disidratazione". L'appello degli animalisti è di denunciare i responsabili alle autorità competenti e di prestare massima attenzione per tutelare i propri amici di zampa. Urge, intanto, un intervento per la bonifica dei luoghi.