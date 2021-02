Escrementi di cane ovunque vicino associazioni e scuole: la denuncia di una lettrice

In via Antonio Barone, la strada è ricoperta di escrementi di animali

Escrementi di cane ovunque a Pastena, in via Barone. A segnalarcelo, una lettrice: "Sono mesi che siamo invasi da escrementi di cane. Non c'è nessun controllo e i padroni fanno quello che vogliono", tuona la salernitana.

Peraltro, tali gravi condizioni igienico-sanitarie riguardano anche l'ingresso di un'associazione per bambini, a pochi passi da tre scuole. Accorato, dunque, l'appello per un intervento di ripulitura da parte del Comune ed un monitoraggio più attento nella zona contro gli incivili.