Escrementi ovunque e rifiuti in via Aversano, gli abitanti: "E noi paghiamo le tasse"

Continuano ad arrivare segnalazioni alla nostra redazione dai quartieri di Salerno. Un residente ci segnala rifiuti abbandonati ed escrementi non raccolti dai proprietari dei cani in via Nicola Aversano: “E noi paghiamo le tasse. E’ una vergogna. Tutto questo si trova sui marciapiedi, vicino ai garage e lungo la strada”. L'auspicio è che gli operatori ecologici della società Salerno Pulita facciano maggiore attenzione e che, soprattutto, chi porta a passeggio i cani utilizzi, come previsto, la paletta e il sacchetto per rimuovere le deiezioni canine.