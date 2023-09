"I padroni dei cani non raccolgono le deiezioni sui marciapiedi": la denuncia di un residente di Sant'Eustachio

Degrado e inciviltà nel quartiere Sant’Eustachio a Salerno. Un lettore ci segnala che molti padroni dei cani non tolgono le deiezioni canine dai marciapiedi. Tra le strade più “colpite” dagli escrementi c’è sicuramente via Cupa Parisi. “La pipì dei cani ha fatto marcire addirittura un pilastro del cancello di entrato. L’hanno dovuto togliere perché pendeva come la torre di Pisa” denuncia il residente che auspica maggiori controlli. Di questi episodi, comunque, è stata informata anche la polizia municipale con la richiesta di attivare un servizio di vigilanza in borghese contro gli incivili.