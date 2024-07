Escrementi di cane ogni mattina sulla vetrina della libreria, la titolare: "Sono stanca"

Esasperata, la titolare di Libramente Caffè Letterario, in via Volpe, per l'inciviltà di alcuni cittadini. "Nella vita riesco a sopportare tutto tranne la cattiva educazione. Questa mattina ho dovuto pulire la vetrina della libreria dalla cacca e dalla pipì del cane di una persona maleducata. - ha scritto la libraia a mezzo social - Può capitare l'incidente, ma non ogni giorno, può capitare, ma poi si rimedia. Io sono stanca della cattiva educazione, sono stanca di dover combattere contro i mulini a vento", ha concluso, affiggendo un emblematico avviso sulla vetrina dell'esercizio commerciale, auspicando di scoraggiare il gravissimo comportamento di alcuni proprietari di cani.