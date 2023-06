Escrementi ovunque in via Cacciatore, tra sporcizia e aiuole abbandonate

Escrementi non raccolti ovunque, a Salerno: in particolare, una pioggia di segnalazioni in redazione è arrivata da parte dei residenti e dei commercianti di via Cacciatore, stanchi di dover fare lo slalom tra le deiezioni canine e gli insetti nel verde incolto delle aiuole e sugli alberi.

La denuncia

Candidamente, qualche proprietario di animali ha anche ammesso di non raccogliere più gli escrementi del proprio Fido quando questi finiscono nelle aiuole, in quanto queste ultime, prive di pulizia e manutenzione, sono state trasformate in vere e proprie micro-discariche, da cui è impossibile persino individuare e prelevare le deiezioni. Accorato, l'appello dei cittadini affinchè si provveda ad un'immediata sanificazione e ad una più attenta pulizia della zona, oltre che a un monitoraggio che consenta di sanzionare gli incivili.