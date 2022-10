Fede nuziale smarrita a Salerno, la sposa: "Chi la trova sarà ricompensato"

Una fede nunziale è stata smarrita, in zona Carmine/Corso a Salerno. La data del matrimonio incisa all’interno è 03/07/2022. “Siamo molto tristi” scrive la sposa alla nostra redazione facendosi portavoce anche dell’amarezza del marito. Poi la promessa: “Chi la trova, riceverà in cambio una lauta ricompensa”. Chiunque la dovesse trovare può contattare le forze dell'ordine per la riconsegna.