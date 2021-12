File e disagi all'Ufficio Anagrafe, un lettore: "Siamo al freddo da ore e non fanno neanche pagare con il Pos"

Disagi, oggi, presso l’ufficio Servizi demografici di via Picarielli a Salerno, dove – come mostrano le foto inviateci dal nostro lettore Vincenzo Musto – si sono formate lunghe file dinanzi la porta d’ingresso. Diverse persone in attesa sotto la pioggia e nonostante il freddo.

La denuncia

Musto racconta cosa sta accadendo in queste ore: “La cosa sconcertante è che ci fanno stare qui fuori in queste condizioni. Non solo, una persona ha chiesto di andare al bagno e gli hanno detto che non c’era. Inoltre, io volevo pagare con la carta di credito, con il Pos, e mi hanno detto che qui si può pagare solo in contanti. E’ davvero incredibile. Questi sono i servizi europei che fornisce l’amministrazione comunale di Salerno?”.