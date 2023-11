Poche corse per Air Campania nel tragitto per l'Università di Salerno. Ci scrivono diverse persone per segnalare che mancano pullman (ieri, 8 novembre "senza dare annuncio - ci dice un lettore - senza dare annuncio sono saltate tre corse) per la tratta Fisciano-Pomigliano via Nola e Fisciano-Cisterna via san Gennaro"

I disagi

Inoltre, in ragione delle mancate corse, vi è anche un problema di spazio: "Le persone sono troppe ed è una continua lotta (non ironicamente ci si calpesta per entrare) perché se rimani in piedi nel pullman si è costretti a scendere in quanto non è possibile stare alzati in autostrada. Ciò è dovuto al fatto che la ditta ha deciso di utilizzare pullman misti posti a sedere e in piedi (che ovviamente riducono quelli a sedere).Questo è rischioso per l'incolumità degli studenti ed è una cosa che a Unisa succede ogni giorno, anche per altre tratte di altre compagnie"