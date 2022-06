Piazza Luciani, code lunghissime davanti all'ufficio immigrazione: è polemica

Ancora code interminabili davanti all'ufficio immigrazione di Piazza Luciani a Salerno. Centinaia di persone, anche con bambini al seguito, sono rimaste in fila per ore sotto il sole in attesa di entrare.

Le polemiche

Quello delle file nei pressi dell'ufficio immigrazione non è un problema nuovo. Già nei mesi scorsi, infatti, residenti e commercianti avevano segnalato una serie di disagi, a cominciare dall'occupazione dei parcheggi destinati ai residenti di "zona 1" ed allo stazionamento delle persone nei pressi delle vetrine delle attività della zona.