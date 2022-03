Ressa e caos davanti all'Ufficio Immigrazione, in piazza Matteo Luciani: nuovo appello di residenti e commercianti

Ritornano i problemi per i residenti e i commercianti di piazza Matteo Luciani, a Salerno. Tantissimi, infatti, i migranti che, in attesa del permesso di soggiorno, attendono il loro turno nell'area antistante l'Ufficio Immigrazione.

Le difficoltà

I cittadini denunciano danni alla viabilità, al parcheggio destinato ai residenti autorizzati zona 1, ma i cui posti vengono occupati "abusivamente" dagli stranieri. Dal canto loro, i commercianti della zona sono costretti a chiedere a chi affolla la piazza di spostarsi dalle vetrine degli esercizi o dall'ingresso dei negozi, per poter far accedere i propri clienti. Ancora una volta, dunque, il quartiere chiede di allestire una struttura adatta ad ospitare l'attesa di innumerevoli stranieri i quali, per ore, non possono far altro che affollare disordinatamente la strada, espondendosi anche a pericoli per il passaggio delle auto e per l'impossibilità di sostare sui marciapiedi, già gremiti come la strada percorribile dai mezzi.