La fontana di Piazzale Salerno Capitale trasformata in discarica: "Si riattivi o venga tolta definitivamente"

Una discarica a cielo aperto nel cuore dalla città. Sono anni, ormai, che l’enorme fontana di Piazzale Salerno Capitale è diventata un’area ricettacolo di rifiuti: cartacce, bottiglie di plastica e vetro, alluminio ecc… Un’immagine di degrado - come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella - a pochi metri dalla stazione ferroviaria del capoluogo e dal lungomare. Un colpo all'occhio per chi vi passa accanto. L'auspicio è che la fontana venga riqualificata oppure eliminata magari sostituendola con un parcheggio o un'area verde per famiglie.