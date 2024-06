Usata come lavatoio per piedi dai bagnanti e non per abbeverarsi, la fontana sita sul Lungomare Guglielmo Marconi. Conclusione: pozzanghere e perdite d'acqua circondano l'impianto idrico. "Sarebbe bello se le persone si comportassero in modo civile: assurdo ridurre una fontanella così", scrivono alcuni lettori.

Foto di Guglielmo Gambardella