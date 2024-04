San Mauro Cilento isolato a causa di una frana, la denuncia: "Solo disagi, ma nessuno interviene"

Strada bloccata, un paese in difficoltà. Dal 22 febbraio il borgo cilentano di San Mauro Cilento si è trovato improvvisamente isolato a seguito di una massiccia frana del terreno che ha bloccato la strada provinciale SP 448, ex 46/b che collega il paese con il bivio di Serramezzana e Mercato Cilento e consente di raggiungere agevolmente e rapidamente Agropoli e le grosse arterie stradali. È una frana storica. Un tratto di strada con un ponticello di pietra sul quale il cedimento insiste da decenni.

La denuncia

A segnalarcelo è un nostro lettore che spiega: "Un intervento manutentivo sarebbe stato più appropriato invece di un abbattimento del ponte che ha causato l'ostruzione completa del tratto, rendendo definitivamente impossibile il passaggio di veicoli e persone. Nell’ordinanza provinciale 1171 che ha decretato la “chiusura al traffico” per interventi strutturali non è indicata nessuna “fine dei lavori”; lavori che purtroppo procedono molto lentamente e a singhiozzo. Un isolamento del particolare tratto che ha avuto un impatto sociale significativo sulla comunità locale, con conseguenze sul benessere generale. Dal piccolo centro, infatti, tutte le mattine tanti pendolari usavano questa strada e oggi, con il divieto, si trovano in grosse difficoltà con i percorsi alternativi più trafficati, più pericolosi, più tortuosi e più lunghi; come anche per i numerosi anziani sono diventati autentici viaggi di sofferenza, costretti a fare giri lunghissimi per inoltrare pratiche di assistenza mediche o sottoporsi a visite mediche presso il distretto dell’Asl di Agropoli. Per non parlare delle famiglie del vicino paese di Serramezzana che portano quotidianamente i loro figli presso la Scuola primaria di San Mauro Cilento e che dal 22 febbraio sono costrette a percorrere strade di campagna alternative, con gravi rischi per la loro incolumità. Si è molto preoccupati anche per l’imminente stagione estiva perché la strada provinciale ex46 permetteva di raggiungere il paese senza rimanere bloccati nel traffico tra Santa Maria di Castellabate e Agropoli. E infine, c’è il paradosso di un abitante che ha casa oltre la frana e non gli è consentito di raggiungerla, se non attraverso una scala precaria e giustapposta. Una serie di disagi che i residenti del centro cilentano subiscono ogni giorno e provati restano in attesa di una nuova ordinanza provinciale (la precedente è scaduta il 30 marzo 2024) per avere chiarezza su quando le condizioni miglioreranno per porre fine a questo infinito calvario".