"Ogni sera abbiamo i ladri in casa, non ne possiamo più": l'appello degli abitanti di Fisciano al Prefetto

E’ emergenza furti in località Macchione, in particolare in via Le Selve a Fisciano. I residenti lanciano un appello alla Prefettura: “Sono 50 giorni che, ogni sera, arrivano i ladri. Nemmeno a Natale ci hanno fatto stare tranquilli. Non viviamo più. Stiamo veramente vivendo con la paura dalle 17:30 ci dobbiamo chiudere in casa. Chiediamo aiuto, ma le forze dell’ordine sono poche. E’ intervenuto anche il nostro sindaco Vincenzo Sessa per sollecitare la Prefettura di Salerno, ma ogni sera siamo punto e a capo”.

L’auspicio è che il Prefetto Russo si faccia faccio di questa urgente richiesta di più controlli, soprattutto quando cala il sole, degli abitanti di Fisciano.