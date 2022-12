Escalation di furti a Pontecagnano Faiano: i commercianti scrivono al Prefetto

Aleggia paura e rabbia, tra i commercianti di Pontecagnano Faiano che hanno scritto al Prefetto, ai carabinieri e alla Polizia Municipale per chiedere maggiori controlli.

L'appello

Il potenziamento del monitoraggio sul territorio, infatti, risulta urgente secondo esercenti e residenti che, dopo l'escalation di furti ed episodi violenti registrata, ormai vivono in un clima di paura, per quella che si sta mostrando come una vera e propria emergenza sociale del territorio.