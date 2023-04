Escalation di furti d'auto a Battipaglia: pioggia di segnalazioni

Giungono numerose segnalazioni da parte dei lettori per l'escalation di furti d’auto registrata a Battipaglia. Ignoti, in particolare, nei giorni scorsi, hanno portato via una vettura nel rione Taverna e un'altra in località Serroni.

La denuncia

Indagano, le forze dell'ordine, per risalire all'identità dei responsabili dei furti. Tensione tra i residenti della zona.