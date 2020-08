Furti di bici ad Agropoli: l'allarme dei residenti

Raffica di furti di bici, ad Agropoli. Alcuni lettori ci segnalano che, negli ultimi giorni, ignoti si intrufolano nelle proprietà private per rubare i mezzi a due ruote.

In particolare, in via San Francesco alcuni residenti non hanno trovato la loro bici parcheggiata. L'appello, dunque, è di incrementare i controlli onde evitare nuovi spiacevoli episodi.